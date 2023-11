Sieg in Schweden: DHB-Auswahl in WM-Form

Beim Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft überzeugte Deutschland mit konsequenter Abwehrarbeit und einer variablen Offensive. In Halbzeit eins drehte der Gast vor 2207 Zuschauern einen 4:6-Rückstand in ein 14:8. Katharina Filter im Tor war in dieser Phase kaum zu bezwingen. Nach einem wilden Schlagabtausch blieb eine Vier-Tore-Führung.

Am Sonntag in Lund (16.30 Uhr) geht es erneut gegen Schweden. Nach der Generalprobe reist die deutsche Mannschaft in der kommenden Woche weiter ins WM-Quartier im dänischen Silkeborg. Am Freitag (30. November) steht das erste Turnierspiel gegen Japan an, es folgen weitere Vorrundenspiele gegen den Iran (2. Dezember) und Polen (4. Dezember). Alle deutschen Spiele finden in Herning statt.