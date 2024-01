Handball-Ikone macht sofort Schluss! Andy Schmid beendet Karriere - so geht es mit dem Schweizer weiter

Mit der Schweiz hatte Schmid noch bei der EM in Deutschland gespielt. Im letzten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien (27:29) sicherte sich Schmid den Torrekord im Nationalteam. In der HBL wurde Schmid zwei Mal Meister, fünf Mal MVP, in der Schweiz feierte er zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege.