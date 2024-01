DHB-Team verabschiedet Europameister Pekeler - "Es war immer eine Ehre"

2016er-Europameister Hendrik Pekeler ist in seiner Kieler Heimat offiziell aus dem Kreis der Handball-Nationalmannschaft verabschiedet worden. „Es ist eine unheimliche Ehre, sein Vaterland vertreten zu dürfen. Ich bin froh, dass ich heute diese Verabschiedung vom DHB bekommen habe“, sagte Pekeler nach der EM-Generalprobe gegen Portugal (35:31) über das Hallenmikrofon.

Die aktuelle Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason stand nach der Partie am Samstag für den Kreisläufer des THW Kiel Spalier. Pekeler hatte den letzten Härtetest vor der Heim-EM auf der Tribüne verfolgt, ehe er nach Spielende begleitet von seinen drei Töchtern Geschenke auf dem Spielfeld entgegennahm und anschließend mit dem Team für ein Abschiedsfoto posierte. "Es war immer eine Ehre und erfüllt mich mit Stolz", sagte der 32-Jährige.

Achillessehnenrisses verhindert EM-Teilnahme

Pekeler hatte nach den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio angekündigt, eine Pause im DHB-Trikot einzulegen. Für die anstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar) wollte Bundestrainer Alfred Gislason den 32-Jährigen gern in den Kreis der Nationalmannschaft zurückholen, doch die Folgen eines Achillessehnenrisses verhinderten das Comeback des THW-Profis .

Pekeler will nur noch im absoluten Notfall und nicht während eines Turniers zur Verfügung stehen. Seine Entscheidung müsse man "anerkennen", sagte Gislason in der ARD. Es sei aber "großartig, dass er weiter bereit ist, uns zu helfen".

Mit der Nationalmannschaft gewann Pekeler 2016 den EM-Titel und im selben Jahr Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. In 122 Länderspielen erzielte der Defensivexperte 210 Treffer. Gislason hatte am Donnerstag zunächst irritiert auf Pekelers Rücktritt reagiert und einen Tag später Missverständnis eingeräumt.