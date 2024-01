Das war's! DHB-Star Pekeler verkündet kurz vor EM endgültigen Rücktritt

Wenige Tage vor der Handball-EM im eigenen Land hat ein Europameister von 2016 seinen endgültigen Rücktritt erklärt. Die Rede ist von Kreisläufer Henrik Pekeler, der bereits vor einigen Monaten eine Teilnahme am kommenden Turnier abgesagt hatte.

„Die EM war ein Ziel, das ich noch hatte. Aber dafür hätte ich den Oktober-Lehrgang mitmachen müssen. Und als klar war, dass ich das nicht schaffe, wollte ich einen klaren Schlussstrich ziehen“, erklärte der 32-Jährige den Kieler Nachrichten und fügte an: „Ich wollte nicht, dass mein Name immer wieder in den Medien ins Spiel gebracht wird und dass Alfred (Bundestrainer Alfred Gislason; Anm. d. Red.) sich Hoffnungen macht. Er konnte das auch nachvollziehen.“