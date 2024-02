"Keine Zeit für Experimente": DHB-Frauen proben den Olympia-Ernstfall

Mit dem Kern der WM-Mannschaft um Bölk und Co-Kapitänin Alina Grijseels reiste das deutsche Team am Mittwoch ins slowakische Sala, wo am Donnerstag (18.00 Uhr) das erste von zwei EM-Qualifikationsspielen steigt. Gelingt auch im Rückspiel (live bei SPORT1) am Sonntag ein Sieg, könnte die Teilnahme an der EM-Endrunde Ende des Jahres in der Schweiz, Österreich und Ungarn (28. November bis 15. Dezember) schon sicher sein.