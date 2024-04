Handball-Olympia-Quali: Deutschland startet mit Sieg

Schlüsselspiel gewonnen, Paris vor Augen: Deutschlands Handballerinnen sind ihrem Olympia-Traum dank einer reifen Vorstellung einen großen Schritt nähergekommen. Das abgezockte Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Slowenien zum Auftakt des Vierer-Turniers in Neu-Ulm mit 31:25 (17:14) und hat am Wochenende beste Chancen, sich erstmals seit 16 Jahren für Olympische Sommerspiele zu qualifizieren.

Linkshänderin Julia Maidhof (9 Tore) war am Donnerstagabend vor 4026 Zuschauern in der ratiopharm Arena die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Bereits ein Sieg gegen den EM-Dritten Montenegro könnte Deutschland am Samstag das ersehnte Paris-Ticket bescheren. Letzter Gegner am Sonntag ist Außenseiter Paraguay. Beim Qualifikations-Turnier in Bayern werden zwei Olympia-Startplätze vergeben.