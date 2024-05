Handball-Bundesliga: Meisterschaftskampf mit Magdeburg und Berlin live im TV, Stream und Ticker

Entscheidung im Meisterkampf steht an

Die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga scheint bereits entschieden. Am vorletzten Spieltag könnte es zu einer Vorentscheidung kommen, auch wenn der Verfolger weiterhin in den Startlöchern steht.

Das Meisterschaftsfinale in der HBL

© IMAGO/Jan Huebner