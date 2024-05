Kader für Olympia-Vorbereitung: DHB-Team startet ohne Superstar

Ohne ein Quartett um Spielmacher Juri Knorr sind Deutschlands Handballer in die erste Phase ihrer Olympia-Vorbereitung gestartet. Nach den Absagen von Sebastian Heymann (Göppingen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) und Nils Lichtlein (Füchse Berlin) beorderte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag den Leipziger Mittelmann Luca Witzke sowie den Hannoveraner Martin Hanne ins dänische Kopenhagen.

Höhepunkt und Abschluss der Nationalmannschaftsmaßnahme ist ein Testspiel am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) im südschwedischen Växjö gegen den EM-Dritten Schweden. Es ist die Neuauflage des Bronzespiels bei der zurückliegenden Heim-EM, das Deutschland 31:34 verlor. Beide Teams werden sich auch am 27. Juli in Paris am ersten Spieltag des olympischen Handballturniers gegenüberstehen.