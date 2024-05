Nächstes Handball-Drama um Andreas Wolff!

Wenige Wochen nach dem Ausscheiden in der Champions League hat der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff mit Kielce den nächsten bitteren Rückschlag im Siebenmeterwerfen hinnehmen müssen. Das polnische Spitzenteam verlor am Sonntag das erste Spiel der Endspiel-Serie um die nationale Meisterschaft gegen Plock mit 23:24.

Kiryl Samoila schaffte es tatsächlich, den Ball rechts vorbei an der aus fünf Kielce-Spielern bestehenden Mauer und an Wolff im Tor unterzubringen. Der deutsche Keeper verpasste den Ball um Haaresbreite und konnte nur noch zu sehen, wie dieser in die Maschen einschlug und die Halle zum Beben brachte.