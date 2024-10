European League: Kiel siegt nervenstark, Melsungen dominant

Die Teams aus der Handball-Bundesliga bewahren in der zweithöchsten europäischen Spielklasse eine weiße Weste. Sowohl der THW Kiel als auch die MT Melsungen feiern Siege in der European League.

Der THW Kiel und die MT Melsungen haben die weiße Weste der deutschen Handball-Teams in der European League gewahrt. Die Kieler gewannen am Dienstagabend beim serbischen Serienmeister Vojvodina Novi Sad mit 32:28 (18:15) ebenso auch ihr zweites Gruppenspiel, wie die MT, die Mazedoniens Rekordmeister Vardar Skopje souverän 34:18 (17:10) schlug.

Das Bundesliga-Duo setzt sich damit in der zweithöchsten europäischen Spielklasse an die Spitze der jeweiligen Gruppe, beide Klubs bauten zudem ihre Erfolgsserie auf fünf Pflichtspielsiege in Serie aus.