Flensburg entlässt Trainer - Handball-Ikone übernimmt

„Wir haben unsere Situation im Gremium ausführlich diskutiert und das Für und Wider abgewogen. Es ist definitiv keine einfache Entscheidung gewesen, die wir schlussendlich schweren Herzens getroffen haben“, verkündete SG-Geschäftsführer Holger Glandorf am Samstagabend in einer Pressemitteilung. Er bedankte sich ausdrücklich bei Krickau für dessen Einsatz und Leidenschaft.

Krickau führte die SG in der vergangenen Saison zum Gewinn der EHF European League und zu dritten Plätzen in der Bundesliga und dem DHB-Pokal.

Doch in der aktuellen Spielzeit blieb die erhoffte Weiterentwicklung aus. Flensburg steht in dieser Bundesliga-Spielzeit nach 14 Partien nur auf dem sechsten Platz, in der European League erreichte das Team jedoch als Gruppensieger die Hauptrunde.