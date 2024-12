Handball-EM: Deutschland - Niederlande live im TV, Stream und Ticker

Mit einem 30:17-Erfolg gegen die Ukraine hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihre Ambitionen bei der EM in Österreich, Ungarn und der Schweiz unterstrichen. Noch ist allerdings nur ein erster Schritt gemacht, um die Gruppenphase zu überstehen und einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, die für den Einzug in die Hauptrunde reichen würden.

Nach dem Erfolgserlebnis am Freitagabend geht es für die DHB-Damen nun Schlag auf Schlag. Bereits am Sonntag (1. Dezember, ab 18 Uhr in der Olympiahalle Innsbruck) steht das Match gegen die Niederlande an. Das prestigeträchtige Duell mit dem Nachbarland dürfte für das Team von Markus Gaugisch die erste wirkliche Herausforderung in einem im besten Falle noch langen Turnier werden.