Perfekter Einstand: Hanning gewinnt Debüt als Italien-Coach

Die Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026) und die Qualifikation für die WM 2027 in Deutschland sind Hannings erste Ziele. Auf dem Weg zur EM sieht es in der Tabelle der Gruppe 4 gut aus: Italien liegt mit nun 4:2 Punkten hinter Spanien (6:0) weiter auf dem zweiten Platz. Das Rückspiel gegen die noch punktlosen Letten steht am Sonntag auf Sardinien an.