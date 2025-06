Deutsches CL-Finale: Füchse Berlin - SC Magdeburg LIVE im TV, Stream und Ticker

Das Finale der Träume: Füchse Berlin gegen den SC Magdeburg – Meister gegen Vizemeister. In Köln entscheidet sich, wer sich zum König Europas krönt.

Der Showdown um Europas Handball-Krone ist perfekt: Die Füchse Berlin treffen am Sonntag (18 Uhr) im Champions-League-Finale auf den SC Magdeburg. Erstmals seit elf Jahren kommt es wieder zu einem rein deutschen Endspiel im Final Four in Köln – und dabei treffen der frisch gekürte Deutsche Meister auf den Vizemeister.