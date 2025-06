Final Four der Champions League: Zwei deutsche Teams wollen Handball-Krone

Zwei deutsche Top-Teams kämpfen im Final Four der Champions League um die europäische Handball-Krone. Im Halbfinale geht es für die Füchse gegen den HBC Nantes und den SC Magdeburg gegen den FC Barcelona. SPORT1 ist LIVE mit dabei.

Das Final Four der Champions League in der Kölner Lanxess Arena bildet den finalen Showdown der Handball -Saison. Besonders aus deutscher Sicht ist Spannung vorprogrammiert, zumal noch zwei Bundesliga -Teams vertreten sind.

Füchse Berlin - HSC Nantes 32:21 (57.)

Freihöfer will Milosavljev den Award für den besten Spieler des Spiels streitig machen. Der Linksaußen steht nach seinem nächsten Treffer bei ingesamt zehn Toren und das bei einer Traum-Quote von 90 Prozent. Auch Lasse Andersson schraubt sein Torkonto hoch und steht nach dem 31:21 mittlerweile bei sieben Treffern.

Füchse Berlin - HSC Nantes 28:20 (53.)

Nantes verzweifelt an Milosavljev! Der Serbe hält in den zweiten 30 Minuten fast 50 Prozent der Bälle und sorgt dafür, dass die Franzosen keinen Anschluss finden. Langsam können die Füchse das Finale am Sonntag fest einplanen.