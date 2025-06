Rot für Füchse-Superstar sorgt für Entsetzen

Welthandballer Mathias Gidsel sieht im Halbfinale der Champions League die Rote Karte. Der Däne rutscht unglücklich in seinen Gegner, die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns sorgt in Köln für Fassungslosigkeit bei den Fans und Kommentatoren.

Die Entscheidung, den Welthandballer vom Feld zu stellen, sorgte in der Kölner Lanxess Arena für Fassungslosigkeit.

Gidsel rutscht weg - und sieht Rot

Was war passiert? Nach einem 6:3-Start der Berliner spielte sich Nantes nach 8:21 Minuten in Überzahl einen freien Wurf von rechts außen heraus.

Kauldi Odriozola bekam den Ball und wollte gerade völlig freistehend an der Sechs-Meter-Linie abspringen - ehe Gidsel heraneilte und den Spanier stellen wollte. Dabei rutschte der Däne allerdings unglücklich aus und glitt in den Weg des Spaniers, den er bei dessen Absprung am Fuß traf.