Schock als Vorteil? Mehr als ein Superstar

Niklas Trettin 14.06.2025 • 22:58 Uhr Die Füchse Berlin ziehen ins Finale der Champions League ein – und das, obwohl das Halbfinale für Superstar und Welthandballer Mathias Gidsel bereits nach wenigen Minuten ein bitteres Ende nimmt. Ein im Nachhinein doppelt gutes Zeichen.

Ein paar Sekunden lang schien Mathias Gidsel nicht so recht gewusst zu haben, was nun zu tun war. Kopf schüttelnd schlenderte er zurück aufs Spielfeld, klatschte mit Kapitän Max Darj ab, dann auch mit Lasse Andersson und Fabian Wiede. Die Fassungslosigkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ebenso eine ordentliche Portion Frust – kaum verwunderlich. Dann schlich er weg und hockte sich auf die Tribüne.

Rot nach nicht mal neun Minuten. Im Halbfinale des Final Four der Champions League in Köln, dem oft beschriebenen Mekka des Handballs. Eigentlich wie geschaffen für Gidsel, dort sollte er seine Ausnahmesaison mit dem nächsten Titel krönen – bis es geschah und der Feldverweis alle Pläne der Füchse Berlin plötzlich ins Wanken brachte. Zweifel wuchsen stattdessen, trotz eines starken Starts und einer 6:3-Führung.

Zuvor war Gidsel beim Verteidigen unglücklich ausgerutscht und dabei in Kauldi Odriozola, den Rechtsaußen des HBC Nantes, hineingefallen. Das Schiedsrichtergespann wertete die Aktion als grobes Foul und schickte ihn runter. Diskutabel, aber vertretbar – und ein absoluter Tiefschlag für die Füchse Berlin. Die zentrale Frage, die im weiten Rund der Lanxess Arena sofort aufkam, war: Können sie es auch ohne den „Außerirdischen”, ohne den „Alleskönner”? Oder schlägt nun die große Stunde des Außenseiters aus Frankreich?

Teamkollegen springen für Gidsel in die Bresche

Kein Wunder, schließlich konnte man in den vergangenen Tagen und Wochen durchaus den Eindruck gewinnen, dass Berlin auch wegen ihres Teamgefüges groß aufspielt, vor allem aber von Gidsel getragen wird. Der Linkshänder wirkte, als könne er seine Leistungsgrenzen immer weiter nach oben verschieben, und stellte einen Rekord nach dem anderen auf. Im Verein und in der Nationalmannschaft. Mit Dänemark gewann er Gold bei den Olympischen Spielen 2024 und den WM-Titel 2025, wobei er selbst aus diesem Weltklasse-Ensemble in schöner Regelmäßigkeit herausstach.

Rund eineinhalb Stunden später erhielten die über 20.000 Fans in Köln jedoch eine einigermaßen überraschende Antwort auf ihre Frage: Ja, Gidsel ist ein außergewöhnlicher Spieler, der mutmaßlich beste Handballer, den dieses Turnier zu bieten hat. Doch die Füchse können es auch ohne ihren Top-Star. Und zwar richtig gut. Trotz des frühen Schocks deklassierten sie den französischen Vizemeister und siegten letztlich mit 34:24. Das lag unter anderem an Torhüter Dejan Milosavljev, der einen bärenstarken Tag erwischte und Nantes mit 15 Paraden verzweifeln ließ. An Lasse Andersson, der als Balleroberer, Torschütze oder Vorbereiter glänzte. Und an Tim Freihöfer, der gleich zehnmal traf.

Platzierte Würfe, Tempogegenstöße, offensives Positionsspiel – die Hauptstädter brachten ihre Stärken von Anfang bis Ende zur Geltung und können von jetzt an behaupten: Wir sind wirklich keine One-Man-Show und weit mehr als nur Mathias Gidsel. Andere sprangen im richtigen Moment in die Bresche. Das Team, die über Jahre reifen konnte und Fehler machen durfte, hat gelernt. Spieler wie Freihöfer, Nils Lichtlein oder Matthes Langhoff. Alle aus der eigenen Jugend, inzwischen Nationalspieler und keine Leute mehr, die lediglich die zweite Geige spielen. Angeleitet werden sie vom jüngsten Trainer der Bundesliga, Jaron Siewert, der erst 31 Jahre alt ist.

„Wir sind die beste Mannschaft der Welt“

Diese Erkenntnis sorgte natürlich auch bei dem völlig niedergeschlagenen Gidsel für große Erleichterung. „Wie die Mannschaft nach dieser bitteren Szene reagiert hat, war unfassbar. Ich bin extrem stolz auf dieses Team, dass es sich nicht aus dem Konzept hat bringen lassen“, sagte der 26-Jährige. „Ich hatte kurz Panik. Wir haben viele junge Spieler und plötzlich war ich in genau diesem Spiel nicht mehr dabei.“ Aber, so betonte er ausdrücklich, „besser hätten es die Jungs nicht machen können“. So ließ sich Gidsel in der Folge zu einer mutigen These hinreißen.

„Für mich steht seit heute fest: Wir sind die beste Mannschaft der Welt - auch ohne mich. Natürlich hatten wir heute nicht unseren normalen Ballfluss und auch die eine oder andere Schwächephase. Aber wenn dieses Spiel eines gezeigt hat, dann, dass wir immer unseren Weg finden“, fuhr Gidsel fort. „Deswegen bin ich auch extrem stolz, wie sie das gemacht haben. Es ist nicht einfach, ein Halbfinale mit plus zehn zu gewinnen. Das ist verrückt und zeigt, wie gut diese Mannschaft ist.“

