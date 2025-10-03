Eine Handball-Gala "wie von einem anderen Stern"

Der FC Barcelona hat das Finale der Handball-Klub-Weltmeisterschaft gewonnen - dank eines Gala-Auftritts von Torhüter Emil Nielsen.
„Wie von einem anderen Stern“
Die Katalanen besiegten am Donnerstag den ungarischen Top-Klub MKB Veszprém nach zwei Verlängerungen mit 31:30. Für Rekord-Champion Barcelona war es der sechste Titel und der erste seit 2019.
Presse: „Ein heldenhafter Nielsen“
Mit 27 (!) Paraden avancierte Barcas dänischer Keeper zum absoluten Matchwinner. Unglaubliche 49 Prozent aller Bälle, die auf das Gehäuse der Spanier kamen, konnte Nielsen abwehren. Wenig überraschend wurde der dänische Keeper nach dem Finale als „Bester Torhüter des Turniers“ ausgezeichnet.
„Dänischer Star wird gefeiert: Er ist eiskalt“, titelte das dänische Handballportal Hbold und überschüttete Nielsen mit Lob. „Was zeichnet die allerbesten Spieler aus? Sie halten konstant ein stabiles Niveau und in den ganz großen Spielen sind sie wie von einem anderen Stern. Und genau das war der Däne Emil Nielsen gestern Abend für den FC Barcelona.“
Eine Gala-Performance des 28-Jährigen, der ausgerechnet nach der laufenden Saison zu Veszprém wechseln wird. „Ein heldenhafter Nielsen führt Barca zum weltweiten Ruhm“, schrieb die katalanische Zeitung El Periódico.
„Eine schöne Zukunft: Der eigene Torwart besiegte Veszprém im Finale der Klub-WM“, war bei Magyar Nemzet in Ungarn zu lesen. Das Portal 24.hu schrieb von „geradezu wahnsinnigen Statistiken“ und einer „übermenschlichen Leistung“.
Nielsen ist zweimaliger Weltmeister und Olympiasieger
Schon seit geraumer Zeit zählt der Däne zu den besten Torhütern der Handball-Welt. Nielsen kam 2022 aus Nantes nach Katalonien und gewann mit dem spanischen Handball-Giganten seither dreimal die Meisterschaft und einmal die Champions League (2024).
Mit der Nationalmannschaft wurde Nielsen zweimal Weltmeister (2021, 2025) und gewann im vergangenen Jahr die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.