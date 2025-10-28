Handball U17-WM: Gruppensieg für deutsche Handballer

SPORT1 28.10.2025 • 18:48 Uhr Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft zieht bei der Weltmeisterschaft als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Dritter Kantersieg im dritten Spiel! Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft hat auch ihre dritte Partie bei der Weltmeisterschaft in Marokko in dem Duell um den Gruppensieg gegen Argentinien deutlich 44:22 (21:11) gewonnen.

Die DHB-Talente führten nach ausgeglichenem Start früh mit 9:3. Die Verhältnisse wurden im Verlauf der Partie immer klarer. Nach fünf Treffern am Stück führten die Deutschen zwischenzeitlich mit 16:5. Zur Halbzeit stand ein Vorsprung von zehn Treffern (21:11) auf der Anzeigetafel.

U17-WM: Halbfinale gebucht

Die zweite Hälfte verlief ähnlich wie die erste. Deutschland beendete die Partie mit doppelt so vielen Toren wie Argentinien.

Nach der Gruppenphase führt die Mannschaft von Bundestrainer Jochen Beppler in der Gruppe C mit drei Siegen die Tabelle an. Argentinien beendet die Gruppe mit zwei Siegen auf Platz zwei, während der Iran mit einem Sieg gegen Puerto Rico (38:33) den dritten Platz belegt.

Die deutsche U17 hatte bereits gegen den Iran (45:20) und Puerto Rico (54:15) zwei deutliche Siege eingefahren.

Das DHB-Team ist bei der WM eines von nur zwei europäischen Teams. Gespielt wird in drei Vierergruppen. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kommen ins Halbfinale.