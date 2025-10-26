Handball, U17-WM: Nächstes Torfestival der deutschen Handballer

SPORT1 26.10.2025 • 16:53 Uhr Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft fährt bei der Weltmeisterschaft den nächsten klaren Sieg ein. Gegen Puerto Rico ist das Spiel früh entschieden.

Nächster Kantersieg! Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft hat ihre zweite Partie bei der Weltmeisterschaft in Marokko gewonnen und Puerto Rico mit 54:15 (26:7) von der Platte gefegt.

Die DHB-Talente führten nach einem etwas ruhigeren Start mit 7:3, ließen dann aber einen 6:0- und einen 8:0-Lauf folgen, was schnell für Klarheit sorgte.

Mit einem komfortablen Vorsprung von 19 Toren ging es in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt setzte sich Deutschland immer weiter ab, Puerto Rico konnte nicht mithalten.

Bester Werfer war Can Akkoc von den Rhein-Neckar Löwen mit acht Toren.

U17-WM: Deutsche Handballer auf Platz eins

In der Gruppe C führt die Mannschaft von Bundestrainer Jochen Beppler mit zwei Siegen die Tabelle an. Der dritte und letzte deutsche Gruppengegner Argentinien gewann am Sonntagabend mit 38:29 gegen den Iran und liegt auf Rang zwei.

Die deutsche U17 hatte bereits zum Auftakt in Casablanca ein Torfestival gefeiert. Gegen den Iran stand am Ende ein 45:20 zu Buche.