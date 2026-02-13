Historischer Meilenstein für DHB-Shootingstar

SPORT1 13.02.2026 • 13:47 Uhr Die deutsche Nationalspielerin Viola Leuchter wird als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet. Für den DHB ist das ein Novum.

Besondere Ehre für eine deutsche Handball-Nationalspielerin: Viola Leuchter ist von der Internationalen Handballföderation IHF als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden.

Die 21 Jahre alte Linkshänderin, die seit Sommer 2025 bei Odense Handbold in Dänemark spielt und mit dem DHB-Team zuletzt Vizeweltmeisterin wurde, setzte sich bei der Wahl zur „2025 IHF Young Female World Player of the Year“ gegen die Französin Nina Dury und die Dänin Julie Scaglione durch.

„Ich fühle mich sehr geehrt, diese besondere Auszeichnung zu erhalten und sage danke an alle, die für mich abgestimmt haben. Vielen Dank auch an meine Familie, Freunde sowie Mitspielerinnen und Trainer, die immer für mich da waren“, sagte Leuchter.

Handball: Premiere für den DHB

Die gebürtige Aachenerin ist die erste deutsche Nationalspielerin, die die Auszeichnung als beste Nachwuchs-Welthandballerin erhält. Im Jahr 2024 war Renars Uscins bei den Männern als „IHF Young Male World Player of the Year“ ausgezeichnet worden.

„Gratulation an Viola zu dieser Wahl. Diese Auszeichnung ist absolut verdient, vor allem wenn man sieht, welchen Impact sie auf das Spiel unserer Nationalmannschaft hat“, erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch: „Was mich als Trainer am meisten freut: Sie hat noch viel Potenzial, sich in ihrem Spiel weiter zu verbessern und ich freue mich darauf, sie bei diesen Schritten zu begleiten.“

Bisher hat Leuchter 51 Länderspiele absolviert und dabei 123 Tore erzielt. Bei den Weltmeisterschaften 2023 und 2025 wurde die Linkshänderin jeweils zur „Best Young Player“ des Turniers gewählt.

Die Auszeichnung als Welthandballerin sicherte sich derweil zum zweiten Mal in Folge die norwegische Weltmeisterin Henny Reistad. Bei den Männern triumphierte Füchse-Superstar Mathias Gidsel zum dritten Mal nacheinander.

