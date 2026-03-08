Handball-EM-Qualifikation heute live: Deutschland - Slowenien live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 08.03.2026 • 12:30 Uhr Um sich für die EM zu qualifizieren, braucht die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen nur noch einen Sieg. Im Rückspiel heute gegen Slowenien kann das EM-Ticket gelöst werden. So können Sie das Spiel verfolgen.

Die deutsche DHB-Auswahl der Frauen hat heute die Chance sich mit einem zweiten Sieg im Rückspiel gegen Slowenien direkt für die Handball-Europameisterschaft zu qualifizieren. Das Hinspiel am vergangenen Mittwoch gewann die Mannschaft von Trainer Marcus Gaugisch am Ende klar mit 30:23.

Das Rückspiel findet heute (08.03.) im SNP dome in Heidelberg statt und wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Zielvorgabe wurde im Vorfeld klar definiert: „Wir wollen die Qualifikation mit zwei Siegen abschließen, um die Qualifikation final in den Händen zu halten“, erklärte Gaugisch im Vorfeld.

Handball-EM-Qualifikation heute LIVE: So verfolgen Sie Deutschland - Slowenien

TV: ProSiebenMaxx

ProSiebenMaxx Stream: Dyn

DHB-Auswahl wird Favoritenrolle gerecht

Das Team um Leistungsträgerin Emily Vogel hat sich im Hinspiel vor allem in der ersten Halbzeit mit der Favoritenrolle schwergetan. Nach einer souveränen Anfangsphase (4:2) warfen die Deutschen fast acht Minuten lang kein Tor, sodass Slowenien mit einem 5:0-Lauf in der 13. Minute mit 7:4 vorne lag.

Die deutschen Frauen kämpften sich jedoch zurück. Ein Zwischenspurt zu Beginn der ersten Halbzeit mit Toren von Vogel und Nina Engel verschafften den Handballerinen eine 19:16-Führung. „Das Spiel lief jetzt nicht so, dass wir an Dingen weiterarbeiten konnten, die wir uns vorgenommen haben“, ärgerte sich der Bundestrainer nach dem am Ende souveränen 30:23 (16:15).

Weiterentwicklung im Fokus

Zufrieden war der Bundestrainer nach der „zähen Geschichte“ in Celje nicht. Ein Sieg im zweiten Duell mit dem Olympiateilnehmer Slowenien vor heimischer Kulisse in Heidelberg würde seiner Mannschaft bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation die vorzeitige EM-Teilnahme bescheren.

Nach der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2025 steht für Trainer Gaugisch die Weiterentwicklung im Vordergrund. „Wir haben die Medaille gewonnen, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Man sieht in allen Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten“, betonte er.