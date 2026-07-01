Deutscher Nationalspieler wechselt zu PSG

Nationalspieler Renars Uscins verlässt die deutsche Handball-Bundesliga und schließt sich wie erwartet Top-Klub Paris Saint-Germain in Frankreich an. Allerdings wechselt der Linkshänder erst nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2027 von Hannover-Burgdorf nach Frankreich. Sein Abschied war bereits verkündet worden.
Deutscher Star wechselt zu Topklub
Renars Uscins wird sich Paris Saint-Germain anschließen. In der kommenden Saison bleibt er dennoch in der Bundesliga.
Renars Uscins wechselt zu PSG
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In Paris unterzeichnet der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. „Der Wechsel zu PSG ist ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere“, erklärt der Rückraumspieler in der offiziellen Mitteilung und schwärmt von seinem zukünftigen Arbeitgeber: „Es ist einer der größten europäischen Vereine mit großen Ambitionen und einer Siegermentalität.“
Uscins kommt – PSG ist begeistert
Auf der anderen Seite bezeichneten die Franzosen Uscins als „eines der größten Talente seiner Generation“.
Im Februar 2025 hatte Uscins seinen Vertrag in Hannover noch trotz zahlreicher Angebote verlängert. Jüngst kursierten neben PSG-Gerüchten auch Berichte um das Werben der SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen und dem VfL Gummersbach. Den Zuschlag erhielten nun die Franzosen.