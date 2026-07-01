Deutscher Nationalspieler wechselt zu PSG

Johannes Behm 01.07.2026 • 13:34 Uhr Renars Uscins wird sich Paris Saint-Germain anschließen. In der kommenden Saison bleibt er dennoch in der Bundesliga.

Nationalspieler Renars Uscins verlässt die deutsche Handball-Bundesliga und schließt sich wie erwartet Top-Klub Paris Saint-Germain in Frankreich an. Allerdings wechselt der Linkshänder erst nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2027 von Hannover-Burgdorf nach Frankreich. Sein Abschied war bereits verkündet worden.

In Paris unterzeichnet der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. „Der Wechsel zu PSG ist ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere“, erklärt der Rückraumspieler in der offiziellen Mitteilung und schwärmt von seinem zukünftigen Arbeitgeber: „Es ist einer der größten europäischen Vereine mit großen Ambitionen und einer Siegermentalität.“

Uscins kommt – PSG ist begeistert

Auf der anderen Seite bezeichneten die Franzosen Uscins als „eines der größten Talente seiner Generation“.