SCM nach Champions-League-Triumph in der Heimat empfangen

Die Handball-Helden des SC Magdeburg sind nach ihrem Triumph in der Champions League in der Heimat feierlich empfangen worden.

"Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe in den letzten 14 Stunden bestimmt 14 Mal geweint", sagte Linksaußen Matthias Musche im MDR: "Ich darf gar nicht so viel sagen, sonst muss ich wieder weinen. Wir sind Stand jetzt die beste Mannschaft der Welt."