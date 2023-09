Handball: Bruchlandung für deutsches Sensations-Team - "Das ist ohne Worte"

„Mit zwölf Toren gegen Barca zu verlieren, ist ohne Worte“, sagte der Trainer des SC Magdeburg völlig niedergeschlagen. Die deftige Abreibung in Katalonien (20:32) hatte beim Titelverteidiger tiefe Spuren hinterlassen. „Wir haben unsere Grenzen gesehen“, so Wiegert und sah dabei aus, als würde ihm allein das Aussprechen dieses Satzes körperliche Schmerzen bereiten.

SC Magdeburg von Barca vermöbelt: „Schwankungen zu hoch“

Zwei Niederlagen hintereinander - so etwas hatte es für den SCM in der gesamten zurückliegenden Champions-League-Saison nicht gegeben. „Die Leistungsschwankungen in dieser noch jungen Saison sind zu hoch“, sagte Wiegert und sprach von „zu vielen Tiefen“. Der Auftritt in Barcelona war definitiv so ein Tiefpunkt. Zuschauer, die nach dem dramatischen Vorjahres-Halbfinale beim Final Four (40:39 nach Siebenmeterwerfen für Magdeburg) eine spannende Neuauflage erwarteten, wurden bitter enttäuscht.