Handball-Champions-League: Aalborg HB -Magdeburg live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.09.2024 • 15:45 Uhr Auf den SC Magdeburg wartet in der Handball-Champions-League der nächste Gegner. Der Deutsche Meister muss am Mittwoch beim dänischen Klub Aalborg HB ran. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Der Der SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League in die Spur gefunden und will nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel nachlegen. Das Team von Coach Bennet Wiegert setzte sich eine Woche nach dem Fehlstart beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged (29:31) gegen den norwegischen Topklub Kolstad HB 33:25 durch.

Im dritten Gruppenspiel trifft der SCM nun am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) auf den dänischen Topklub Aalborg HB. Gegen die Dänen scheiterte der Deutsche Meister in der letzten Saison im Halbfinale der Königsklasse und hofft nun am 3. Spieltag der Gruppenphase auf eine erfolgreiche Revanche.

Handball Champions League : Aalborg - Magdeburg heute LIVE:

TV : -

: - Stream : DAZN, Dyn

: DAZN, Dyn Ticker: sport1.de

Bundesliga: Magdeburg patzt gegen THW Kiel

In der Handball-Bundesliga kassierte Magdeburg zuhause gegen den THW Kiel zuletzt eine empfindliche 24:29-Schlappe und liegt nach zuvor zwei Siegen zum Auftakt nur auf dem 7. Tabellenplatz.