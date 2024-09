Handball-Champions-League: Magdeburg - Kolstad live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.09.2024 • 17:45 Uhr Nach der Auftakt-Niederlage gegen Pick Szeged hofft der SC Magdeburg in der Handball-Champions-League auf den ersten Sieg. Der Deutsche Meister muss am Donnerstag beim norwegischen Klub Kolstad ran. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Der SC Magdeburg hofft auf Wiedergutmachung für die Auftakt-Niederlage in der Handball-Champions-League gegen Pick Szeged. Gegen den ungarischen Vizemeister hatten die Bördeländer am 1. Spieltag der Gruppenphase mit 29:31 verloren.

Handball Champions League : Magdeburg - Kolstad heute LIVE:

TV : -

: - Stream : DAZN, Dyn

: DAZN, Dyn Ticker: sport1.de

Am Donnerstag, den 19. September, wollen die Magdeburger im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg einfahren. Das Team von Trainer Bennet Wiegert empfängt zuhause den norwegischen Klub Kolstad Handball (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Wie der SCM verlor auch der norwegische Doublesieger sein Champions-League-Auftaktspiel. Kolstad unterlag dem FC Barcelona deutlich 30:35.

Champions League: Wiegert nach Pleite ratlos

Nach dem Fehlstart in die Champions League war der Meistertrainer ratlos. „In der ersten Halbzeit haben wir gut angegriffen und gut verteidigt, das haben wir auch in der zweiten versucht, aber es hat nicht geklappt“, sagte Bennet Wiegert nach dem 29:31 gegen Pick Szeged und fügte an: „Ich weiß noch nicht, warum.“

In der Bundesliga gab der SCM drei Tage später die richtige Antwort. Magdeburg feierte durch ein 32:26 beim HSV Hamburg den zweiten Sieg in der HBL-Saison. Routinier Matthias Musche war mit neun Treffern bester Werfer für den Triplesieger.

Weber fehlt gegen Kolstad

Gegen den norwegischen Meister plagt das Wiegert-Team Verletzungssorgen. Philipp Weber wird am Donnerstag passen müssen. Der Nationalspieler klagte nach dem Sieg in Hamburg über muskuläre Probleme. Die Magdeburger treffen am Donnerstag auf einen alten Bekannten. Kreisläufer Magnus Gullerud spielte zwischen 2020 und 2022 für den Deutschen Meister und spielt jetzt in Kolstad.