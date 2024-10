Handball-Champions-League: Magdeburg - Nantes heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 16.10.2024 • 17:45 Uhr Der SC Magdeburg hofft in der Handball-Champions-League auf den zweiten Sieg. Der Deutsche Meister muss am Mittwoch beim französischen Klub HBC Nantes ran. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Der SC Magdeburg ist mittelmäßig in die neue Saison der Handball-Champions-League gestartet. Nach vier Spieltagen hat der Deutsche Meister erst einen Sieg auf dem Konto. Zuletzt kassierte das Team von Coach Bennet Wiegert eine bittere 26:27-Heimniederlage gegen Kielce.

Am Mittwoch, den 16. Oktober steht nun das nächste Spiel in der Königsklasse auf dem Programm. Der SCM bekommt es am 5. Spieltag mit dem französischen Klub HBC Nantes zu tun. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Magdeburg (LIVETICKER).

Handball Champions League : SC Magdeburg - Nantes heute LIVE:

TV : -

: - Stream : DAZN, Dyn

: DAZN, Dyn Ticker: sport1.de

Champions League: Magdeburg braucht einen Sieg

Magdeburg benötigt gegen HBC Nantes dringend Punkte fürs Weiterkommen. Schwung verleiht den SCM-Handballern der Auftritt in Flensburg, bei dem sie nach schwierigen Wochen dem Druck standhielten und eine Reaktion auf die jüngsten Rückschläge zeigten. Die Bördeländer hatten das Spitzenspiel der HBL mit 29:27 bei der SG Flensburg-Handewitt gewonnen.

Rund um den erfolgsverwöhnten SCM war es nach der wettbewerbsübergreifend fünften Saisonniederlage unter der Woche gegen Industria Kielce (26:27) in der Champions League ein bisschen unruhig geworden. Durch den vierten Sieg im fünften Ligaspiel rückte der SCM aber wieder bis auf zwei Zähler an die Spitze heran und hat dabei sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.

In der Champions League liegt Magdeburg mit drei Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der Gruppe B, während Nantes als Dritter mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Mit einem Sieg am Mittwoch würde der SCM am französischen Klub vorbeiziehen.

