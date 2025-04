Handball, Champions League heute live: Füchse Berlin - Aalborg AB LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Füchse Berlin empfangen den dänischen Topklub Aalborg AB zum Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale. Wer macht den ersten Schritt zum Final Four?

Handball-Kracher am Donnerstagabend!

Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin empfängt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League den dänischer Topklub Aalborg AB (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Das Rückspiel steigt dann am kommenden Mittwoch in Aalborg. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für das EHF Final Four der Champions League.