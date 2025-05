Magdeburger Wahnsinn in Veszprem: "Ich bin sehr stolz"

SID 02.05.2025 • 06:12 Uhr Nach dem Drama von Veszprem geht es für Magdeburg nach Köln, zum dritten Mal in Folge.

Als der Wahnsinn perfekt war, gab es kein Halten mehr. Gisli Kristjansson brüllte seine Freude vor den mitgereisten Fans heraus, dann verschwand der Matchwinner des SC Magdeburg in einer Jubeltraube. Nach dem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim KC Veszprem (28:27) fährt der deutsche Handball-Meister zum dritten Mal nacheinander zum Final Four nach Köln (14. und 15. Juni) - und das mit jeder Menge Rückenwind.

"Ich bin sehr stolz, dass wir es wieder nach Köln geschafft haben - nicht nur auf die Spieler, sondern auf alle im Verein, und das nicht nur wegen des jüngsten Erfolgs", sagte Trainer Bennet Wiegert nach dem dramatischen Einzug ins Halbfinale. Zehn Minuten vor Schluss hatte Magdeburg noch mit vier Toren zurückgelegen, Kristjansson krönte die folgende Aufholjagd vier Sekunden vor dem Ende mit dem entscheidenden Treffer.

"Es war ein emotionaler, intensiver Kampf, und ich habe jede Minute der Atmosphäre genossen, in der wir empfangen wurden", sagte Wiegert weiter. Die Fans der Gastgeber hatten die Halle in Veszprem in einen Hexenkessel verwandelt, dementsprechend still war es nach der Schlusssirene.