Handball: Zusätzlicher CL-Platz für Deutschland?

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann ist „optimistisch“, dass es in naher Zukunft einen dritten Champions-League-Startplatz für die Handball-Bundesliga geben könnte - entweder durch eine Wildcard oder durch eine Erweiterung des Wettbewerbs. Innerhalb der europäischen Ligen gebe es „das gemeinsame Bestreben, die Anzahl der Mannschaften in der Champions League zu erhöhen. Sollte das passieren, dann werden auch die Top-Nationen inklusive Deutschland sicherlich mehr Plätze bekommen“, sagte Bohmann am Rande des Final Four in Köln dem Sport-Informations-Dienst (SID). Bislang wird Europas wichtigster Wettbewerb mit 16 Teams ausgetragen.