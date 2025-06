"Ich kann nicht hingucken": Verletzungsschock um Superstar

Barcelonas Handball-Superstar Dika Mem hat sich bei der dramatischen Niederlage im Halbfinale der Champions League gegen den SC Magdeburg (30:31) verletzt. In der 47. Minute musste der Franzose sogar von Mitspielern und Mannschaftsbetreuern vom Feld getragen werden.

Nach einem Eins-gegen-Eins mit Magdeburgs Christian O‘Sullivan landete der Rückraumrechte unglücklich. „Oh nein, oh nein, Dika Mem“, reagierte die deutsche Handball-Legende Jogi Bitter geschockt in seiner Rolle als Experte bei DAZN . „Ist er umgeknickt? Oder ist es wieder die Wade?“

„Ich kann nicht hingucken“

„Er hatte letztes Jahr auch schon Probleme in der Wade, aber jetzt scheint es der Oberschenkel zu sein“, schloss Bitter ab, als man in den TV-Bildern deutlich zu sehen bekam, wie sich Mem an seinen Oberschenkel fasste.