CL-Krimi! Magdeburg feiert historischen Sieg

SID 18.09.2025 • 22:57 Uhr Beim Besuch von Juri Knorr mit Aalborg kann sich der in der Bundesliga strauchelnde Handballmeister durchsetzen. Magdeburg siegt erstmals in Barcelona.

Die Füchse Berlin haben einen wichtigen Schritt aus der Krise gemacht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Handball-Bundesliga und dem Personalbeben rund um Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar feierten die Berliner in der Champions League einen wichtigen Erfolg.

Gegen Juri Knorrs neuen Klub Aalborg Handbold setzten sich die Füchse mit 31:28 (17:13) durch. Auch der SC Magdeburg gewann sein zweites Spiel in der Königsklasse: Der Titelverteidiger feierte mit 22:21 (15:12) erstmals einen Erfolg beim FC Barcelona.

Magdeburg siegt hauchdünn in Barcelona

Schon zum Auftakt in die Königsklasse bei HB Nantes hatten die Berliner überzeugt – und auch gegen die ambitionierten Dänen zeigte das Team am Donnerstagabend eine konzentrierte Leistung. Bester Werfer für die Hauptstädter am 2. Spieltag war Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern, Nationalspieler Knorr kam auf ein Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Für Magdeburg in Barcelona war Omar Ingi Magnusson (6) bester Werfer.

Beide deutschen Mannschaften gingen in ihren Partien früh in Führung, während die Füchse den Vorsprung souverän über die Spielzeit brachten, mussten die Magdeburger deutlich mehr für ihren Sieg kämpfen. Nach der Halbzeitpause zeigte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert angeschlagen, die Gastgeber aus Barcelona kamen in einem umkämpften Spiel immer wieder heran. Ian Barrufet Torrebejano warf den Siebenmeter, der in letzter Sekunde zum Ausgleich hätte führen können, jedoch an den Pfosten, wodurch Magdeburg gewann.

Knorr kehrte mit Aalborg nach Deutschland zurück

Für Barcelona war es die erste Niederlage im zweiten Champions-League-Spiel. Auch für Knorr und Aalborg war es nach dem Auftaktsieg bei MKB Veszprem KC der erste Rückschlag. Nach vier Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen hatte Knorr zu dieser Saison die Bundesliga verlassen und war nach Aalborg gewechselt.