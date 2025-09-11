Füchse atmen nach Chaos auf

SID 11.09.2025 • 22:21 Uhr In Nantes gelingt den Füchsen Berlin der erste Sieg nach dem Personalbeben. Manager Bob Hanning steht aber weiter in der Kritik.

Sportlicher Stimmungsaufheller nach turbulenten Tagen: Die Füchse Berlin haben zum Auftakt der Handball-Champions-League den ersten Sieg unter dem neuen Chefcoach Nicolej Krickau gefeiert.

Eine Woche nach dem aufsehenerregenden Doppelrauswurf von Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar gewann Berlin beim französischen Spitzenklub HBC Nantes 40:34 (16:17).

Krickau war auf Siewert gefolgt, beim ersten Auftritt des Dänen an der Seitenlinie hatten die Füchse allerdings das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg deutlich verloren (32:39).

Gidsel führt die Füchse zum Sieg

In Nantes sah es bis zur Pause nach dem nächsten Rückschlag der jungen Saison aus, doch das Team um Welthandballer Mathias Gidsel steigerte sich in Halbzeit zwei.

Der dänische Ausnahmespieler erzielte als erfolgreichster Schütze der Partie zehn Tore und sorgte maßgeblich für den nächsten Sieg über den französischen Vizemeister. Schon beim Finalturnier im Juni in Köln hatten sich die Füchse im Halbfinale gegen Nantes durchgesetzt, im Endspiel verhinderte allerdings Magdeburg das Double.

Krickau sieht „überragende Reaktion“

„Ich finde, das war eine überragende Reaktion nach dem Magdeburg-Spiel“, sagte Krickau. Vor allem mit dem Tempospiel nach dem Seitenwechsel war der Trainer zufrieden. „In der Abwehr lief noch nicht alles glatt, aber wir haben absolut gekämpft. Jetzt geht es weiter.“

Die Kritik an Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning für das kompromisslose Vorgehen nur wenige Wochen nach dem Ende der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte reißt derweil nicht ab.

Ex-Nationalspieler kritisieren Hanning

Auch die Ex-Nationalspieler Michael Kraus und Christian Schwarzer reagierten mit Unverständnis auf das Personalbeben in der Hauptstadt.

„Nach dem Saisonbeginn eine Mannschaft so auseinanderzupflücken, ist fahrlässig“, sagte Ex-Weltmeister Kraus bei handball-world.news und urteilte über Hanning: „Da hat er sich in der Handballwelt einiges an Sympathien verspielt.“

Schwarzer meinte bei SPORT1: „Anscheinend ist Bob Hanning zu mächtig, dass er diese Entscheidung, ohne jemanden fragen zu müssen, treffen kann. Jemand, der normal denkt, würde so eine Entscheidung niemals treffen.“

Hanning wehrt sich

Hanning war bereits nach dem Spiel gegen Magdeburg von den eigenen Fans ausgepfiffen worden, wehrte sich aber live in der ARD.

