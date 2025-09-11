Handball, Champions League: Füchse Berlin - Nantes heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 11.09.2025 • 17:30 Uhr Für die Füchse Berlin startet nach turbulenten Tagen die Champions League. Der deutsche Meister trifft auswärts auf den HBC Nantes.

Zuerst das Personal-Beben, dann die klare Niederlage gegen den SC Magdeburg: Die Füchse Berlin hatten sich den Start in die aktuelle Handball-Saison ganz anders vorgestellt.

Am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) steht für den deutschen Meister das Auftaktspiel der Champions League an: Auswärts beim HBC Nantes soll es für die Mannschaft von Neu-Trainer Nicolej Krickau besser laufen als bisher.

Krickau ist trotz der heftigen Niederlage gegen Magdeburg zuversichtlich: „Wir brauchen jetzt Erfolgserlebnisse. Je schneller wir in unseren Rhythmus kommen und eine Gewinner-Serie haben, desto schneller ist wieder Sicherheit im Kader.“

Nach dem plötzlichen Trainer-Wechsel war die 32:39-Pleite der Füchse wie ein Schock. Zuvor hatte Berlin die ersten beiden Ligaspiele gewonnen und auch im Supercup gegen Kiel gejubelt.

Nantes ist ein bekannter Gegner der Füchse Berlin

Bereits im Juni dieses Jahres trafen die Füchse im Halbfinale der Königsklasse auf den HBC Nantes. Damals hatte der Bundesligist den französischen Klub mit 34:24 besiegt, trotz einer roten Karte für Mathias Gidsel.