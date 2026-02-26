Die Gruppenphase der Handball-Champions-League steuert endgültig auf die heiße Phase zu. Wenige Wochen nach dem Ende der Handball-EM kämpfen die Füchse Berlin und der SC Magdeburg um die besten Ausgangspositionen.
Handball-Champions-League: Füchse Berlin - Kielce heute LIVE im TV, Stream oder Ticker?
Verteidigt Berlin die Tabellenführung?
Die Füchse sind heute (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) im schweren Heimspiel gegen Kielce gefragt. Ziel ist ganz klar der elfte Sieg im zwölften Spiel und somit die Verteidigung der Tabellenspitze in Gruppe A.
Handball-Champions-League heute LIVE: So verfolgen Sie Füchse Berlin - Kielce
- TV: -
- Stream: Dyn
- Ticker: sport1.de
In der Gruppe A der Handball-Königsklasse liegen die Berliner mit 20 Punkten aktuell einen Punkt vor Aalborg Handball. Kielce steht mit elf Punkten auf dem vierten Platz.
Die ersten beiden Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Plätze drei bis sechs müssen noch in eine Viertelfinal-Qualifikation.
Berlin hat aktuell eine komfortable Ausgangssituation, steht bereits sicher im Viertelfinale und liegt schon acht Punkte vor dem Dritten aus Veszprem.
Handball-CL: Auch Magdeburg will Spitze verteidigen
Gleiches gilt auch für den SC Magdeburg. Der Titelverteidiger führt die Gruppe B noch ungeschlagen mit 22 Punkten an und steht bereits vorzeitig im Viertelfinale.
Am Donnerstag muss Magdeburg beim Dritten Wisla Plock antreten (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) und versucht, durch einen Sieg die Tabellenführung vor dem FC Barcelona (aktuell 20 Punkte) zu verteidigen.