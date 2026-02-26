Newsticker
Handball-Champions-League: Füchse Berlin - Kielce heute LIVE im TV, Stream oder Ticker?

Verteidigt Berlin die Tabellenführung?

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Champions League gefordert und wollen gegen Kielce die Tabellenspitze verteidigen. Auch der SC Magdeburg will vorne bleiben.
Der TVB Stuttgart kämpft beim Meister, den Füchsen Berlin, bis zum Schluss - obwohl sich das Team mit drei Roten Karten in 37 Minuten selbst schwächt.
Die Füchse Berlin sind in der Handball-Champions League gefordert und wollen gegen Kielce die Tabellenspitze verteidigen. Auch der SC Magdeburg will vorne bleiben.

Die Gruppenphase der Handball-Champions-League steuert endgültig auf die heiße Phase zu. Wenige Wochen nach dem Ende der Handball-EM kämpfen die Füchse Berlin und der SC Magdeburg um die besten Ausgangspositionen.

Die Füchse sind heute (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) im schweren Heimspiel gegen Kielce gefragt. Ziel ist ganz klar der elfte Sieg im zwölften Spiel und somit die Verteidigung der Tabellenspitze in Gruppe A.

Handball-Champions-League heute LIVE: So verfolgen Sie Füchse Berlin - Kielce

In der Gruppe A der Handball-Königsklasse liegen die Berliner mit 20 Punkten aktuell einen Punkt vor Aalborg Handball. Kielce steht mit elf Punkten auf dem vierten Platz.

Die ersten beiden Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Plätze drei bis sechs müssen noch in eine Viertelfinal-Qualifikation.

Berlin hat aktuell eine komfortable Ausgangssituation, steht bereits sicher im Viertelfinale und liegt schon acht Punkte vor dem Dritten aus Veszprem.

Handball-CL: Auch Magdeburg will Spitze verteidigen

Gleiches gilt auch für den SC Magdeburg. Der Titelverteidiger führt die Gruppe B noch ungeschlagen mit 22 Punkten an und steht bereits vorzeitig im Viertelfinale.

Am Donnerstag muss Magdeburg beim Dritten Wisla Plock antreten (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) und versucht, durch einen Sieg die Tabellenführung vor dem FC Barcelona (aktuell 20 Punkte) zu verteidigen.

