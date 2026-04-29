Handball-Champions-League heute live: Szeged - SC Magdeburg im TV, Stream und Ticker - Findet SCM zurück in Erfolgsspur?

SPORT1 29.04.2026 • 15:45 Uhr In der Handball-Champions-League muss der SC Magdeburg im Viertelfinal-Hinspiel in Ungarn bei Pick Szeged antreten. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Partie LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Jetzt wird es so richtig ernst in der Handball-Champions-League. Es stehen die Viertelfinal-Hinspiele an, mit dabei sind mit dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin auch noch zwei deutsche Vertreter.

Den Start macht am Mittwoch (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) der CL-Titelverteidiger SC Magdeburg. Die Magdeburger treten beim ungarischen Spitzenverein Pick Szeged an und wollen nach dem enttäuschenden Final Four im DHB-Pokal wieder zurück in die Erfolgsspur.

Handball-Champions-League heute live: So sehen Sie Szeged – SC Magdeburg

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Durch ein enttäuschendes Final Four in Köln verspielten die Magdeburger im DHB-Pokal schon eine Titelchance. Als souveräner Tabellenführer scheint die Meisterschaft dagegen fix. Und auch in der Champions League zählt der SCM definitiv wieder zu den Favoriten.

Im vergangenen Jahr konnte Magdeburg den Titel nach einem Finalsieg gegen die Füchse Berlin sichern. In diesem Jahr soll es mit der Titelverteidigung klappen.

Handball-CL: Magdeburg schlug Szeged schon zweimal

Der nächste Schritt dazu wäre erstmal der Sieg im Viertelfinale gegen Szeged. Die Ungarn sollten Magdeburg aber gut liegen. Schon in der Gruppenphase konnte der SCM beide Duelle gewinnen.

Zunächst gewann man im Oktober in Szeged mit 34:30. Im Dezember folgte der souveräne 40:32-Erfolg in heimischer Halle. Die Gruppenphase beendete Magdeburg mit 23:5-Punkten auf dem zweiten Platz und zog so direkt ins Viertelfinale ein.