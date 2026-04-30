Handball-Champions-League heute live: Veszprém - Füchse Berlin im TV, Stream und Ticker - Siegt Berlin erneut in Ungarn?

Jakob Lüers 30.04.2026 • 15:45 Uhr In der Handball-Champions-League müssen die Füchse Berlin im Viertelfinale am ungarischen Topklub aus Veszprém vorbei. SPORT1 erklärt, wo Sie das Hinspiel LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Die Handball-Champions-League geht in die heiße Phase – und die Füchse Berlin sind mittendrin. Im Viertelfinal-Hinspiel geht es für die Hauptstädter um Welthandballer Mathias Gidsel am Donnerstag nach Ungarn, wo mit KC Veszprém ein echtes europäisches Schwergewicht wartet.

Anwurf in der Veszprém Aréna ist um 18.45 Uhr (LIVETICKER). Für die Füchse geht es darum, bereits im Hinspiel einen möglichst großen Schritt in Richtung Final Four in Köln zu machen, wo das Team nach dem Sieg im DHB-Pokal den zweiten Titel der Saison gewinnen könnte.

Handball-Champions-League heute live: So sehen Sie Veszprém – Füchse Berlin

TV: –

– Stream: DYN, DAZN

DYN, DAZN Ticker:SPORT1 und SPORT1 App

Doch dafür muss das Team von Coach Nicolej Krickau erst einmal am ungarischen Spitzenteam vorbei: Veszprém gehört seit Jahren zur absoluten Elite im europäischen Handball, konnte sich bisher aber noch nicht mit einem Erfolg in der Königsklasse belohnen. Im vergangenen Jahr schied das Team im Viertelfinale gegen den späteren Sieger SC Magdeburg denkbar knapp aus (26:26, 27:28).

Den Champions-League-Triumph sicherte sich der SCM dann im deutschen Finale gegen die Berliner Füchse, die nun ihrerseits Veszprém schlagen wollen, um letztlich erneut ins Endspiel zu kommen.

Handball-CL: Füchse mit guter Statistik gegen Veszprém

Füchse-Trainer Krickau ist sich der schweren Aufgabe in Ungarn indes bewusst: „Das wird brutal. Beide Mannschaften haben die gleiche Chance, nach Köln zu gehen.“ Die Statistik spricht aber zumindest für die Berliner: Die letzten drei Duelle gegen die Ungarn konnte man allesamt für sich entscheiden, zuletzt in der CL-Gruppenphase im November 2025: In Berlin gab es ein 38:34.