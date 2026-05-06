Handball-Champions-League heute live: Füchse Berlin - Veszprém im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.05.2026 • 15:45 Uhr Die Füchse Berlin möchten erneut ins Final Four der Handball-Champions-League einziehen. Im Rückspiel des Viertelfinals ist dafür allerdings eine Aufholjagd nötig.

Die Ausgangslage ist schnell erklärt, die Umsetzung deutlich komplizierter: Um den Sprung zum Final Four der Champions League (13./14. Juni in Köln) zu schaffen, brauchen die Füchse Berlin am Mittwochabend (18.45 Uhr) vor heimischem Publikum einen Erfolg gegen Veszprém. Es gilt nämlich, die knappe Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen – dort unterlagen die Berliner mit 34:35 und gehen nun mit einem Tor Rückstand in das entscheidende zweite Duell.

“Wir müssen nicht über das Torverhältnis nachdenken, wir müssen einfach das Spiel gewinnen. Es gibt keine Alternative“, kommentierte Trainer Nicolej Krickau die klare Aufgabenstellung. Den ersten Vergleich vor einer Woche hatten die Füchse trotz zeitweiliger Fünf-Tore-Führung noch aus der Hand gegeben. Nun sei es “eine 50:50-Situation. Und es wird nochmal ein brutales Spiel“, sagte Krickau weiter.

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Füchse haben gute Erinnerungen an Köln

Allerdings bleibt die Hürde hoch: Veszprém zählt seit Jahren zu den festen Größen im europäischen Spitzenhandball. Der ungarische Traditionsklub ist Stammgast in der Champions League, wartet aber weiterhin auf den ganz großen Wurf in der Königsklasse. Im Viertelfinale scheiterte das Starensemble hauchdünn am späteren Titelträger SC Magdeburg – nach einem Remis im Hinspiel (26:26) fehlte auswärts nur ein Treffer (27:28).

Den Titel holte sich Magdeburg anschließend in einem rein deutschen Endspiel gegen die Füchse. Genau diese Berliner stehen nun erneut vor dem Erreichen des Final Four und haben die Chance, den Spieß umzudrehen.