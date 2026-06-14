Berlin heiß aufs Finale

SID 14.06.2026 • 05:26 Uhr 2025 verloren die Füchse Berlin das Endspiel der Champions League, am Sonntag sollen gleich zwei Titel her.

Nachdem sie eindrucksvoll den Titelverteidiger SC Magdeburg entthront hatten, wollten die Füchse Berlin sich nicht zu lange an ihrer spektakulären Offensivshow im Halbfinale der Champions League aufhalten. Stattdessen ging der Blick nach vorne, nun soll der erste Königsklassen-Triumph in der Vereinsgeschichte folgen.

„Jetzt kann man sich freuen, man darf auch feiern, ein Stückchen in seinem Kopf, aber gewonnen ist halt auch noch gar nichts“, mahnte Geschäftsführer Bob Hanning. Am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn und DAZN) trifft Berlin auf den Rekordsieger FC Barcelona.

„Ich habe immer gesagt, nicht die beste Mannschaft muss unbedingt das Final Four gewinnen, sondern die, die sich für die 48 Stunden am besten vorbereitet hat und das Momentum hat“, sagte Hanning. Beim 40:35 (19:17) „haben wir es auf jeden Fall gehabt“.

Füchse Berlin wollen nach erfolgreicher Revanche mehr

Am Sonntag wollen die Füchse alles dafür geben, das Momentum zu halten. „Wir wissen auch von letzter Saison, dass nach einem geilen Spiel nichts gewonnen ist“, sagte Nationalspieler Tim Freihöfer bei Dyn: „Ich will mir nicht ein zweites Mal die Silbermedaille umhängen.“ Im Vorjahr unterlag Berlin im Endspiel schließlich noch dem SCM, am Samstag gelang die Revanche.

Gegen Barcelona, das auf der Jagd nach seinem 13. Titel erst nach packender Verlängerung mit 37:32 (15:11, 28:28, 33:30) Aalborg HB um den deutschen Spielmacher Juri Knorr aus dem Weg räumte. Dika Mem, der ab der Saison 2027/28 für Berlin auflaufen wird, erwartet „ein hartes Spiel. Das ist mit Sicherheit eine der besten Mannschaften der Welt“, sagte der Kapitän der Katalanen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dann dem Welthandballer Mathias Gidsel. „Er wird mit Sicherheit viele Tore erzielen. Wir werden morgen versuchen, es ihm so schwer wie möglich zu machen. Aber ich denke, jeder weiß, dass er momentan der beste Spieler ist“, sagte Mem: „Es wird schwer werden, ihn zu stoppen.“