Gidsel bricht Torrekord in der Champions League

SID 14.06.2026 • 21:25 Uhr Der Welthandballer der Füchse Berlin ist wie im Vorjahr der beste Werfer des Wettbewerbs.

Trostpreis für den Welthandballer: Mathias Gidsel hat der abgelaufenen Champions-League-Saison seinen Stempel aufgedrückt und die Trophäe des Topscorers erhalten. Mit 161 Treffern in 17 Spielen ist der Schlüsselspieler der Füchse Berlin der erfolgreichste Werfer des Wettbewerbs.

Der Frust ob des verlorenen Endspiels gegen den FC Barcelona (34:37) überwog am Sonntagabend jedoch. „Das ist echt hart. Ich fühle mich momentan ein bisschen leer. Körperlich, mental“, sagte der Däne nach der Siegerehrung: „Wir haben gekämpft, wir haben alles getan. Aber das war nicht genug.“ Er selbst war lange glücklos und fand nur schwer ins Spiel, in der zweiten Hälfte drehte Gidsel aber auf und erzielte insgesamt acht Tore.