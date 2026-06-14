Bei Magdeburg sitzt der Frust tief

SID 14.06.2026 • 05:25 Uhr Der SC Magdeburg verpasst die Titelverteidigung in der Champions League. Auch Juri Knorr ist frustriert.

Auf eine aufmunternde Ansprache und erzwungenen Optimismus verzichtete Bennet Wiegert nach einem gebrauchten Tag. „Die richtigen Worte an das Team jetzt nach solchen Niederlagen gibt es einfach nicht – und ich werde auch nicht versuchen, sie zu finden“, sagte der Trainer des SC Magdeburg nach dem bitteren Aus im Halbfinale des Final-Four der Champions League gegen die Füchse Berlin. Die geplante Titelverteidigung, der erneute Triumph nach 2025, ist gescheitert.

Noch mehr Enttäuschung als Frust sei in ihm, sagte Wiegert. Als sich beim Stand von 33:33, zehn Minuten vor Schluss ein spannendes Finish andeutete, verlor der SCM den Faden. „Es sind dann die Kleinigkeiten, die über den Ausgang dieses Halbfinals mit zwei so tollen Mannschaften entscheiden. Ich glaube dann, dass der 0:5-Lauf am Ende uns das Genick gebrochen hat“, sagte Wiegert nach dem 35:40 (17:19).

Magdeburg spielt gegen Knorr um Platz drei

Er sei kein Fan von plakativen Aussagen, sagte Wiegert, aber er hoffe, dass sein Team stärker zurückkommt. „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es Schmerz braucht, um Widerstandsfähigkeit zu bekommen.“ Nur: „Haben möchte das trotzdem keiner.“

Die Meisterschaft in der Bundesliga bleibt 2025/26 der einzige Titel für die erfolgsverwöhnten Magdeburger. Am Sonntag trifft der SCM im Spiel um Platz drei auf Aalborg HB um Juri Knorr.

Der Nationalspieler war nach dem 32:37 nach Verlängerung (11:15, 28:28, 30:33) gegen den Rekordsieger FC Barcelona bitter enttäuscht. „Ich bin natürlich stolz, hier dabei zu sein, aber jetzt gerade ist es einfach ein blödes Gefühl“, sagte Knorr. Im kleinen Finale (15 Uhr/Dyn und DAZN) werde sein Team dennoch „alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen“.