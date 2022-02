Auswirkungen der EM: THW Kiel mit Personalsorgen vor Pokal-Duell

Am Freitag war noch unklar, wie viele seiner zehn für das Turnier in der Slowakei und Ungarn abgestellten Profis der Rekordmeister in dem Duell am Sonntag in Heidelberg (18.00 Uhr) einsetzen kann. Die Kieler kämpfen darum, bei der vorerst letzten Final-Four-Ausgabe in Hamburg dabei zu sein.