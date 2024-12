DHB-Pokal: Kiel und Löwen im Final Four

Rekordsieger Kiel gewann sein Viertelfinale gegen Altmeister VfL Gummersbach mit 36:33 (20:20), der Däne Emil Wernsdorf Madsen war mit acht Treffern bester Werfer für Kiel. Die Gummersbacher um Nationalspieler Julian Köster (4 Tore) lieferten lange einen harten Kampf, der THW nimmt nun aber erstmals in Köln am Final Four teil. 2023 war das Abschluss-Turnier aus Hamburg in die Domstadt gezogen, ein Jahr zuvor hatte Kiel letztmals den Titel gewonnen.

Eisenach fordert die Löwen heraus

Die Löwen, Sieger von 2018 und 2023, mussten in eigener Halle gegen den ThSV Eisenach Schwerstarbeit verrichten, gewannen am Ende aber mit 31:28 (15:15). Ivan Martinovic (11 Tore) ragte für das Team aus Mannheim heraus.

Am Mittwoch hatte HBW Balingen-Weilstetten bereits im Zweitligaduell das erste Final-Four-Ticket gelöst. Beim HSC 2000 Coburg gelang ein 38:33 (30:30, 15:17) nach Verlängerung. Der letzte Platz wird am späteren Donnerstagabend im Topspiel zwischen Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen und der SG Flensburg-Handewitt ausgespielt. Das Final Four in der Kölner Arena steigt am 12. und 13. April.