DHB-Pokal: "Oh Gott!" Löwen-Star vergießt Tränen nach bitterer Verletzung

Ivan Martinovic ist im Halbfinal-Kracher des DHB-Pokals nicht zu stoppen. Dann gibt es einen Verletzungsschock. Der Löwen-Star geht unter Tränen in die Kabine.

Ivan Martinovic ist im Halbfinal-Kracher des DHB-Pokals nicht zu stoppen. Dann gibt es einen Verletzungsschock. Der Löwen-Star geht unter Tränen in die Kabine.

Großer Schock für die Rhein-Neckar Löwen im Halbfinal-Kracher des DHB-Pokals in der Lanxess Arena gegen den THW Kiel. Ivan Martinovic überragte bis kurz vor der Halbzeit im rechten Rückraum und warf eine deutliche Führung heraus. Doch dann blieb er nach seinem fünften Treffer zum zwischenzeitlichen 17:12 liegen.

Bitter leidet mit Löwen-Star mit

„NEIN, nein, nein, nein, nein, nein, aaaaaah“, entfuhr es ARD-Experte Johannes Bitter. Der ehemalige Keeper fügte betroffen an: “Das hast du schon beim Absprung gesehen. Ach Gott, oh Gott.“ Nachdem er zunächst den Ursprung der Verletzung beim Absprung vermutet hatte, erkannte er: „Ne, das ist da beim Runterkommen. Da zuckt bei mir alles.“

Als Martinovic in die Katakomben ging, äußerte sich auch Kommentator Florian Naß: „Martinovic, der zunächst so glatt lief, hat es wohl sehr viel schwerer erwischt. Er hat Tränen in den Augen.“