Die Entscheidung in der EHF European League steht an! Schon jetzt steht fest: Es wird einen deutschen Sieger geben. Die Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt kämpfen im Endspiel am Sonntag um den Titel in Europas zweitwichtigstem Klubwettbewerb. SPORT1 begleitet die Partie ab 18 Uhr im LIVETICKER.

+++ So kam es zum deutschen Finale +++

Der Titelverteidiger Berlin gewann im Halbfinale des Final Four in Hamburg gegen den Bundesliga-Rivalen Rhein-Neckar Löwen mit 33:24 (14:9). Am Nachmittag hatte sich Flensburg durch ein 38:32 (18:11) über das rumänische Spitzenteam Dinamo Bukarest das Finalticket gesichert.

+++ Deutscher Erfolg in European League geht weiter +++

Mit dem doppelten Finaleinzug setzt sich die deutsche Dominanz in der European League fort. In den vergangenen acht Jahren konnte einzig Benfica Lissabon im „kleinen Europacup“ vor zwei Jahren in die deutsche Phalanx einbrechen. Ein deutsches Endspiel hatte es zuletzt 2021 gegeben, damals besiegte der SC Magdeburg die Füchse.

+++ Flensburg greift nach erstem Titel seit zehn Jahren +++

Für Flensburg wäre ein Finaltriumph gleichbedeutend mit dem ersten internationalen Titel seit zehn Jahren. 2014 hatte der Klub die Champions-League gewonnen.

So sehen Sie das Finale der European League LIVE im TV und Stream