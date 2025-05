European League: Final Four mit Flensburg, Kiel, Melsungen im TV, Stream & Ticker

Drei deutsche Mannschaften kämpfen am Wochenende um Europas kleine Handball-Krone. Im Finale der European League winkt ein Nordderby - oder das Ende einer Titelflaute.

Am Wochenende steigt in Hamburg das Final Four der European League. Mit Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, dem THW Kiel und der MT Melsungen kämpfen gleich drei Handball-Bundesligisten um das große Endspiel des kleinen Europacups. Montpellier HB aus Frankreich komplettiert das Teilnehmerfeld.