Dank Wolff: Deutsches Finale perfekt!

SID 30.05.2026 • 14:26 Uhr Der Handball-Rekordmeister gewinnt im Hamburg ein packendes Duell mit Montpellier. Im Endspiel wartet Flensburg oder Melsungen.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist nach einem Krimi ins Finale der European League einzogen, die damit zum zehnten Mal bei den jüngsten elf Auflagen einen deutschen Sieger haben wird. Zum Auftakt des Final Four in Hamburg besiegten die Kieler Montpellier HB in einem packenden Duell 29:28 (15:12) und greifen damit nach ihrem ersten europäischen Titel seit 2020 sowie dem fünften Gewinn des „kleinen“ Europacups.

Kiel, das vor sechs Jahren zuletzt die Champions League gewonnen hatte, trifft am Sonntag (18.00 Uhr) auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen. Dem Endspielsieger winkt zudem der dritte deutsche Startplatz in der Champions League – dabei kommt es allerdings auf die Konstellation in der Bundesliga an.

Spannung bis zum Schluss

Gegen Montpellier spielten die in der Bundesliga als Fünfter enttäuschenden Kieler eine starke erste Halbzeit und lagen kurz vor der Pause bereits 15:10 vorne. Die Franzosen kamen aber noch vor dem Seitenwechsel näher heran, im zweiten Durchgang schnell zum Ausgleich und gingen schließlich mit 20:18 in Führung.