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Handball: Das Final Four der European League im TV, Stream & Ticker

Bundesliga-Trio will ins Finale

Am Wochenende findet in Hamburg das Final Four der European League statt. Drei deutsche Teams kämpfen um den Triumph in diesem zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb.
Die SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen stehen sich im Halbfinale der European League gegenüber
Die SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen stehen sich im Halbfinale der European League gegenüber
© IMAGO/Beautiful Sports
SPORT1
Am Wochenende findet in Hamburg das Final Four der European League statt. Drei deutsche Teams kämpfen um den Triumph in diesem zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb.

Am Wochenende wird der Sieger der European League ermittelt. Mit dem THW Kiel, der MT Melsungen und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt haben gleich drei Klubs aus der Handball-Bundesliga den Sprung ins Finalturnier geschafft. Bemerkenswert dabei: Die Halbfinalduelle entsprechen exakt den Paarungen des Vorjahres. Kiel bekommt es erneut mit Montpellier HB zu tun, Melsungen spielt wieder gegen Flensburg.

Anwurf zwischen dem THW und Montpellier ist am Samstag um 12:30 Uhr. Wer im möglichen Finale auf die Norddeutschen warten würde, entscheidet sich wenige Stunden später: Ab 15:30 Uhr steht das zweite Halbfinale an. Beim Final Four geht es für die Teams dabei nicht allein um den Titelgewinn – auch das Ticket für die Champions League macht das Turnier sportlich besonders wertvoll. 

Handball heute LIVE: So verfolgen Sie das Final Four der European League

  • Free-TV: DF1 
  • Live-Stream: Dyn, DAZN
  • LIVETICKER:SPORT1.de und SPORT1 App

Als Mannschaft, die es zu schlagen gilt, reist die SG Flensburg-Handewitt zum Finalturnier der European League. Der Titelverteidiger hat die vergangenen beiden Austragungen gewonnen und könnte mit einem weiteren Triumph Historisches schaffen. 

Auch der THW Kiel gehört zu den heißesten Anwärtern auf den Titel. Mit insgesamt vier Erfolgen zählt der Klub zu den Rekordsiegern des Wettbewerbs und bringt reichlich Endrunden-Erfahrung mit. 

Für Melsungen ist das Final Four dagegen eine besondere Chance. Die Nordhessen stehen erstmals so nah an einem internationalen Titel, sind im Vergleich zur Konkurrenz allerdings in der Außenseiterrolle. 

Der Spielplan des Final Four im Überblick

  • Samstag, 30. Mai 2026 – Halbfinale 1: 12:30 Uhr, Montpellier HB vs. THW Kiel
  • Samstag, 30. Mai 2026 – Halbfinale 2: 15:30 Uhr, MT Melsungen vs. SG Flensburg-Handewitt
  • Sonntag, 31. Mai 2026 – Spiel um Platz 3: 15:00 Uhr, Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2
  • Sonntag, 31. Mai 2026 – Finale: 18:00 Uhr, Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

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