EM 2022: Viggo Kristjansson überrascht mit Island - vom Fußball-Profi zum Handball-Helden

Mit einem Sieg gegen Sturm Graz hatte der Verein 2013 aufhorchen lassen. „Als ich 15 Jahre alt war, war ich eigentlich schon ein großes Handballtalent. Dann aber habe ich bis ich 20 war meinen Kindheitstraum verfolgt, Fußballprofi zu werden. Ich habe mit meinem Klub in Island in der 1. Liga gespielt und in dieser Zeit auch ein paar Spiele in der Europa League bestritten“, erzählte Kristjansson in einem Interview des TBV Stuttgart. „Zudem durfte ich siebenmal für die Junioren-Nationalmannschaft im Fußball auflaufen.“